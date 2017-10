JT Air & Cosmos 17/10 - Aerospace Meetings Casablanca

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

- L'interview du Ministre marocain de l'Industrie, des Investissements, du Commerce et de l'Economie numérique.

Aerospace Meetings Casablanca accueille cette année 100 entreprises marocaines et 150 entreprises étrangères provenant de 17 pays pour quelque 5.000 rendez-vous d'affaires. Retrouvez l'actualité de la première convention d'affaires d'Afrique pour l'industrie aéronautique et spatiale dans Air & Cosmos.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.