Journées portes ouvertes au CFA des métiers de l'aérien

Le CFA des métiers de l'aérien organise deux journées portes-ouvertes à Vilgénis, les 10 et 24 mars prochains. Le 24 mars sera consacré aux métiers techniques. Le CFA propose 600 contrats d'apprentissage pour la rentrée 2018.

La filière aéronautique est toujours en pleine croissance et toujours à la recherche de nouveaux et jeunes talents pour les métiers de mécaniciens et de techniciens. Sans oublier les agents d'escale et les navigants commerciaux. Raison de plus pour le CFA des métiers de l'aérien d'organiser des journées portes-ouvertes sur son très beau site de Vilgénis. La première journée se déroulera le samedi 10 mars de 9h à 13h et sera consacrée aux agents d'escale et aux navigants commerciaux. La seconde se tiendra le samedi 24 mars de 10h à 15h. L'occasion de découvrir le CFA des métiers de l'aérien et surtout de discuter des formations et des diplômes avec des enseignants et valider son projet professionnel avec les entreprises partenaires du CFA des métiers de l'aérien.

Ce dernier a formé plus de 6 000 jeunes en vingt ans. L'année dernière, 95 % des apprentis ont obtenu leur diplôme et ont intégré une entreprise. Les fondateurs sont Air France, le Gifas, la Fnam, Groupe ADP et la région Ile-de-France. Les entreprises partenaires sont Safran et ses filiales, Zodiac Aerospace, Sabena technics, Air France Industries, Rockwell Collins, Dassault, Airbus, AAA, Aertec, Derichebourg, Thales et bien d'autres encore. Le CFA propose pas moins de 600 contrats d'apprentissage pour la rentrée du mois de septembre 2018. Raison de plus pour participer à ces journées portes-ouvertes et profiter des "mercredis de l'information" qui se tiennent de 14h à 15h30 (21 février, 21 mars, 18 avril, 2 mai, 16 mai et 6 juin pour les formations techniques; 7 mars et 4 avril pour les formation agents d'escale et navigants commerciaux) pour bien se renseigner sur les différents métiers et les évolutions qu'ils proposent.

Les formations techniques proposées en contrat d'apprentissage : le Bac Pro aéronautique, options systèmes, avionique ou structure; des mentions complémentaires aéronautiques option AMT (avions à moteurs et à turbines) ou avionique, le BTS Aéronautique. Les candidats à l'apprentissage peuvent profiter des mercredis de l'information et/ou des journées portes-ouvertes pour déposer leur candidature ou alors sur le site internet www.afmae.fr jusqu'au mois de juin.