Le 16 février 2017, de 8h00 à 16h30, à l’Espace Tête d'Or, 103 boulevard de Stalingrad, 69100 Lyon : inscrivez-vous gratuitement à la Journée de l'acoustique, de la vibration et du contrôle non destructif, organisée par National Instruments, INNODURA TB et AVNIR Group, en partenariat avec Air&Cosmos.

Programme complet et thèmes de la journée :

Méthode de la localisation de sources : identification des sources de bruits, retournement temporel, stéréovision

Acoustique industrielle : contrôle non destructif en production, objectivation de la qualité sonore

Machines tournantes : nouvelle méthode d'analyse pour machine tournante

Matériel et logiciels : système d'acquisition et analyse NVH

Inscription gratuite