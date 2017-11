Joon dévoile ses cabines et de nouvelles destinations

La nouvelle filiale d'Air France a présenté le 30 novembre en avant première ses cabines et ses services à bord, avant le lancement des premiers vols le 1er décembre vers Berlin, Barcelone, Lisbonne et Porto. A ces quatre lignes s'ajouteront au print

C'est dans une ambiance plutôt frisquette, compte tenu de la météo, que Joon a présenté à la presse le 30 novembre un des six A320 mis au couleurs de la compagnie, avant le début de l'exploitation commerciale des premiers vols moyen courrier le 1er décembre au départ de Roissy CDG vers Berlin, Barcelone, Lisbonne et Porto.

Jean-Michel Mathieu, directeur général de Joon, en a profité pour annoncer de nouvelles routes qui viendront compléter celles déjà dévoilées. Dès le printemps 2018, le réseau moyen courrier sera agrémenté de liaisons vers Rome, Naples, Oslo et Istanbul. Sur le réseau long-courrier, Joon proposera, en plus des lignes vers Mahé (Seychelles) et Fortaleza (Brésil), des liaisons vers Le Caire (Egypte), le Cap (Afrique du Sud) et Téhéran (Iran).

Le prix d'appel pour tous les vols moyen-courriers est de 39 euros par segment, sauf Istanbul à partir de 69 euros. Les vols vers le Caire et Téhéran démarrent à 149 euros et les liaisons vers le Cap à partir de 279 euros. La flotte moyen-courrier de Joon est composée de six Airbus A320. Les vols longs courriers seront dans un premier temps exploités en Airbus A340, puis Airbus A350 à partir de 2019.