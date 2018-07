JetBlue : premier client pour les Airbus A220

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

"La sélection par JetBlue de l'A220 pour compléter sa flotte d'avions de la famille A320 est un signe de confiance fort, à la fois vis-à-vis de l'A220 lui-même et à l'égard de la manière dont ces deux appareils peuvent être complémentaires", commente Eric Schulz, directeur commercial d'Airbus Avions commerciaux. "L'A220-300 nous garantit davantage de flexibilité", ajoute de son côté, Robin Hayes, directeur général de JetBlue. Une phrase qui donne de la crédibilité au discours marketing d'Antonio da Costa, responsable du marketing produits chez Airbus Avions commerciaux. "L'A220-100 permet de défricher de nouvelles routes à moindre risque ou aider une compagnie aérienne régionale à changer de braquet tandis que l'A220-300 peut servir à renforcer un réseau ou être l'avion idéal pour un nouvel entrant sur le marché qui a un réseau à construire", soulignait-il lors de l'intégration officielle des A220 dans la famille Airbus.

Les Airbus A220 , tout juste officiellement intégrés dans la famille de moyen-courriers Airbus , ont enregistré leur première commande. Celle passée par la compagnie aérienne américaine JetBlue pour 60 exemplaires fermes. JetBlue a fait le choix de l' A220-300 , la version la plus grande qui peut prendre 130 à 160 passagers. Cette commande, dont le montant n'est pas précisé, s'accompagne d'une conversion d' Airbus A320neo en A321neo. L'occasion pour JetBlue de jouer sur les synergies au niveau de la propulsion puisque le transporteur a fait le choix du moteur Pratt & Whitney PW1000 pour équiper ses Airbus A321neo. En source unique sur les A220, le PW1000 de Pratt & Whitney est également proposé sur la famille A320neo.

