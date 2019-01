JetBlue Airways et Moxy confirment leurs 120 Airbus A220

JetBlue Airways et Moxy transforment en contrats fermes leur lettres d'intention pour 120 Airbus A220-300. Les appareils seront assemblés sur le site de Mobile dans un nouveau hall dont la construction débutera ce mois.

JetBlue Airways sera la première compagnie aérienne américaine à prendre livraison d'un Airbus A220-300 assemblé sur le site d'Airbus à Mobile en Alabama. La construction du nouveau hall d'assemblage, adjacent à celui dédié à la famille Airbus A320neo, doit débuter ce mois de janvier 2019. JetBlue Airways devient donc la deuxième compagnie aérienne américaine à commander l'Airbus A220 qui se décline en deux versions : A220-200 et A220-300. Les deux modèles sont propulsés par des moteurs Pratt & Whitney PW1521/1524G. Suivra de très peu la future compagnie aérienne low cost "Moxy" lancée par le fondateur de JetBlue Airways et qui a également commandé 60 Airbus A220-300. Ces deux contrats seront pris en compte dans le total des ventes réalisées par Airbus avions commerciaux en 2018. Delta Air Lines a été la première aux Etats-Unis à s'engager sur les court et moyen-courriers initialement conçus et développés par Bombardier. Delta Air Lines a fait le choix de l'A220-100 commandés à 75 exemplaires et dont le premier, réceptionné en octobre 2018, doit entrer en service commercial dans très peu de temps.