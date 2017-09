Jet Airways va ouvrir un Paris CDG-Chennai direct

La compagnie lancera cette nouvelle route le 29 octobre prochain, à raison de cinq vols hebdomadaires.

Le 29 octobre prochain, la compagnie indienne lancera une nouvelle route Paris CDG-Chennai ; une liaison opérée pour la première fois en direct. Le nouveau vol est opéré en partage de codes avec les partenaires de Jet Airways, Air France-KLM et Delta Airlines. La liaison est opérée en Airbus A330-200. A Chennai, les passagers peuvent bénéficier de connexions vers 11 destinations intérieures et une destination internationale vers Singapour. Au départ de Chennai, les passagers pourront aussi bénéficier grâce à l'association avec Air France-KLM et Delta Airlines de connexions vers 14 villes en Amérique du Nord et 27 en Europe.

Parallèlement à cette ouverture, la compagnie indienne va augmenter ses capacités sur la ligne Paris CDG-Mumbai ouverte en 2014, pour l'instant exploitée en Airbus A330-200, sera à partir du 29 octobre exploitée en Boeing 777 configuré en tri-classes (8 suites privatives en première, 30 sièges en business et 308 sièges en classe économique).

Par ailleurs, Jet Airways ouvrira aussi le 29 octobre une ligne quotidienne entre Amsterdam et Bangalore, exploitée en B777, qui s'ajoutera à celle déjà existante vers Delhi, aussi exploitée en Boeing 777. Ces lignes sont en connexion avec les liaisons d'Air France-KLM en France et en Europe.

Jet Airways, grâce à sa coopération avec Air France-KLM et Delta dispose donc de trois plateformes de correspondance à Amsterdam-Schiphol, Paris CDG et Londres-Heathrow.