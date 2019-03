Jet Airways : les créanciers prennent la compagnie des mains de Naresh Goyal

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Parallèlement à cette reprise en main, le consortium a approuvé un nouvel apport d'argent frais de 217,5 millions de dollars. Alors que Jet Airways traîne comme un boulet une dette de plus de 1 milliard de dollars, le plan de redressement devrait ainsi pouvoir se poursuivre. Et dans ce cadre, les prêteurs vont également ouvrir un processus de vente par émission d'actions à de nouveaux investisseurs, qui devrait s'achever en juin.

Parallèlement, Naresh Goyal , président fondateur de Jet Airways (en 1993) quitte ses fonctions, ainsi que sa femme Anita Goyal et un des deux représentants d' Etihad Airways (qui détient 24% du capital de Jet Airways ) qui quittent le conseil d'administration. Deux représentants de l'équipe fondatrice et un représentant d'Etihad Airways continuent de sièger. Deux représentants du consortium de prêteurs entrent au conseil d'administration. La part de Naresh Goyal au capital de Jet Airways passe de 50 à 25%.

En effet, le conseil d'administration de Jet Airways a annoncé la conversion de créances en capitaux propres par l'émission de 114 millions de roupies d'actions, le consortium de prêteurs indiens, dirigé par la banque publique State Bank of India (SBI), devient donc provisoirement l'actionnaire majoritaire de Jet Airways .

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

DIRECTEUR COMPTABLE ET FINANCIER (H/F)

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.