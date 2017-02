Jet Airways et Hong Kong Airlines concluent un partage de codes

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Grâce à ce code share, les passagers de Jet Airways auront accès à des destinations inédites pour la compagnie, comme Okinawa ou Auckland. Les clients pourront également profiter de la flexibilité de voyage, en allant de l'Inde à Hong Kong à l'aller et en passant par Bangkok au retour.

En retour, Hong Kong Airlines mettra son code "HX" sur tous les vols Jet Airways de Hong Kong vers Mumbai et Delhi.

Dans le cadre de cet accord réciproque, Jet Airways placera son code "9W" sur les vols de Hong Kong Airlines opérant entre Hong Kong et Okinawa (Japon), Denpasar (Indonésie), Hanoi (Vietnam), Bangkok (Thaïlande) et Auckland (Nouvelle-Zélande).

