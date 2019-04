Jet Airways continue à sabrer dans son réseau pour tenter de survivre

La compagnie indienne Jet Airways, toujours en extrême difficulté financière, a annoncé jeudi 11 avril, qu'elle suspendait jusqu'à nouvel ordre sa desserte Paris CDG-Chennai (gardant seulement la route vers Mumbai), ainsi qu'entre ses hubs de Mumbai et Delhi, vers Colombo (Sri Lanka) et Singapour, en raison de la non-disponibilité de ses appareils.

Toujours assaillie par créanciers pour impayés (loueurs d'avions, aéroports, avitailleurs de kérosène... ), Jet Airways n'a plus que 22 avions en exploitation (contre 120 à la même époque, il y a un an). Elle ne trouve toujours pas de nouvel acquéreur pour avoir une chance de se relancer et doit en plus faire face à un recours de ses propres pilotes qui menacent de ne plus voler s'ils ne reçoivent pas très vite des arriérés de salaires impayés depuis plusieurs mois. Très clairement, si elle ne trouve pas une solution miracle in extremis, Jet Airways vit peut être ses derniers jours, voire ses dernières heures.