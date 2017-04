Jeju Air introduit une option payante pour réserver des sièges vacants

L'imagination des compagnies aériennes pour trouver des moyens d'encaisser des revenus annexes ("ancillary revenues") est sans limites. La compagnie sud-coréenne low cost Jeju Air, qui opère des lignes entre Séoul et le Japon, la Chine, Taiwan, Guam, Saipan, les Philippines et la Thaïlande avec une flotte de 26 Boeing B737-800, a ainsi introduit une "side-seat offer" qui permet à un voyageur de réserver en plus de son billet un siège laissé vacant à proximité pour avoir plus de place et plus de confort. Les "side seats" de Jeju Air sont accessibles à partir de 10$ pour les routes intérieures, 25$ pour les routes vers le Japon et le nord de la Chine, 30$ pour les routes vers la Chine du Sud et Taipei et 50$ sur les routes vers l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Cette option est accessible à l'aéroport le jour du départ (jusqu'à une heure avant le départ).

Une option similaire a déjà été mise en place par AirAsia X, Vietnam Airlines et SpiceJet ("empty seat option") et permet à des passagers de réserver une option pour un siège vide potentiel et de recevoir éventuellement une notification un à trois jours avant leur vol.