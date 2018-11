Jeju Air commande 40 Boeing 737 MAX 8

Airbus n'a pas réussi à convaincre la compagnie aérienne sud-coréenne à prendre de l'Airbus A320neo. Jeju Air commande ferme 40 Boeing 737 MAX 8.

La compagnie sud-coréenne Jeju Air a finalement choisi Boeing et le 737 MAX 8 pour assurer son développement et le renouvellement progressif de son parc de Boeing 737-800. Airbus n'a donc pas réussi à convaincre Jeju Air de passer à l'A320neo, ce qui aurait été une prise de choix. La commande de Jeju Air porte sur 40 Boeing 737 MAX 8 fermes auxquels s'ajoutent dix options. Le montant du contrat est de 5,9 Md$, prix catalogue et hors options. Le 737 MAX 8 est le modèle de la famille qui s'est vendu le mieux jusqu'à présent.