Jean-Yves Le Gall futur président du Conseil de l'ESA

Le Conseil de l'Agence spatiale européenne vient d'élire son nouveau bureau. Il sera présidé par le Français Jean-Yves Le Gall, à compter du 1er juillet prochain.

Le Conseil de l’Agence spatiale européenne, réuni ce 16 mars à Paris, vient d'élire son nouveau président, Jean-Yves Le Gall. Ce dernier, suite au décès de l’Autrichien Harald Posch dans l’exercice de ses fonctions en juin 2015, assurait déjà la coprésidence de ce Conseil (renouvelée en 2016), avec Bo Andersen, directeur général de l’agence spatiale norvégienne.

Le nouveau Conseil de l'ESA prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, pour un mandat de deux ans, renouvelable un an.

Constitué par un représentant de chacun des 22 États membres, le Conseil de l'ESA a pour principal rôle la validation de la politique programmatique proposée par le directeur -en l'occurrence l'Allemand Jan Woerner, en poste depuis le 1er juillet 2015. Le président et les vice-présidents sont essentiellement chargés de préparer les réunions du Conseil, et d'assurer la liaison avec les États membres et les membres de l'Agence.

Agé de 57 ans, Jean-Yves Le Gall est président du Cnes depuis avril 2013, mais également président du Conseil d’administration de l’Agence européenne chargée de Galileo (GSA) depuis juillet 2016, et président de la Fédération internationale d’astronautique (IAF) depuis septembre 2016.