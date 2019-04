Jazeera Airways vient en Europe grâce à l’A320neo

La jeune compagnie koweitienne Jazeera Airways, qui a débuté ses vols en octobre 2005, sort de sa sphère régionale et ouvrira bientôt une ligne vers Londres-Gatwick. Le transporteur opère pour l’instant une flotte de huit Airbus A320 et un Airbus A320neo et devrait en recevoir trois autres prochainement, avec en plus 2 Airbus A320ceo loués.

Elle opérait jusqu’à présent 25 destinations, essentiellement vers les pays du Moyen-Orient, et doit donc ouvrir dans le courant de l’année 2019 des routes vers Karachi (Pakistan), Dacca (Bangladesh), Katmandou (Népal), Istanboul (Turquie) et Londres-Gatwick. « L’introduction d’avions plus économes en carburant et beaucoup moins bruyants nous permet d’accroître notre couverture de réseau, avec des vols d’une durée supérieure à 6 heures 30 », a ainsi déclaré Marwan M. Boodai, le directeur général de Jazeera Airways.

Les nouvelles annonces d’ouvertures de lignes viennent après que Jazeera Airways ait déjà lancé l’année passée quatre nouvelles routes vers l’Inde (Ahmedabad, Mumbai, Kochi et Delhi), Lahore au Pakistan et Tbilissi en Géorgie. Jusqu’à présent, dans sa phase de développement, la compagnie opérait surtout des lignes de point à point, mais elle envisage cette année de se recentrer sur une stratégie de vols en connexions via son hub de Koweit City, comme la plupart de ses concurrents de la région du Golfe. Elle a déjà un taux de connexion de 18% en 2018 sur un trafic total de près de 2 millions de passagers, soit une croissance de 46,4%.