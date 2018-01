Japon : Le C-2 à l'oeuvre

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le C-2 a été conçu pour pouvoir larguer des parachutistes, voler en formation, être ravitaillé en vol et effectuer des vols tactiques. Il est aussi équipé d'un système d'autoprotection et de blindages. Il ne semble cependant ne pas avoir été conçu pour se poser sur des pistes sommaires. Le premier C-2 a été livré à la JASDF en juin 2016.

Le C-2 est le nouvel avion de transport japonais. Ce biréacteur (Deux CF6-80C2K1F) a été conçu par Kawasaki . Sa masse maximale au décollage est de 141 tonnes. Il peut transporter jusqu'à 36 tonnes de matériel. Cette charge peut comprendre 110 personnes ou encore un hélicoptère ou six palètes de 463 litres ou bien deux camions.

Le 31 janvier 2018, un appareil de la base de Miho a décollé avec du personnel et du fret en direction de Iwo Jima pour une première mission de transport.

