Japan Airlines va lancer une low cost long-courrier

La nouvelle low cost de JAL devrait voir le jour cette année et sa création s'inscrit dans le plan stratégique de développement "10 Year Grand Design". 28,7 millions de personnes sont venues en visite au Japon en 2017 et l'objectif est d'atteindre 60 millions en 2030.

La nouvelle compagnie devrait être complémentaire de Jetstar Japan, une autre low cost régionale qui a été lancée il y a six ans par Japan Airlines, qui en détient 33,3% du capital. Le reste est détenu par Qantas (33,3%), Mitsubishi (16,7%) et le loueur Century Tokyo Leasing Corporation (16,7%).

La compagnie japonaise Japan Airlines (JAL) a confirmé qu'elle projetait de lancer une filiale low cost long courrier. Le nouveau transporteur devrait être basée à Tokyo-Narita et disposer d'une flotte de deux avions Boeing 787-8.

