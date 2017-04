Japan Airlines lance un service de jets privés

Les connexions seront assurées à partir du 1er mai en continuation de la desserte Tokyo-Paris, en collaboration avec Dassault Falcon Services.

La compagnie japonaise Japan Airlines (JAL) et Dassault Falcon Services (DFS), filiale de Dassault Aviation vont lancer un service de jets privés, qui permettra aux voyageurs volant entre Tokyo et Paris d'avoir accès à des connexions vers de nombreuses destinations en Europe et en Afrique. Nommé "JAL Falcon Business Jet Service", il débutera à partir du 1er mai. Il inclut les transferts entre le terminal d'arrivée à Roissy Charles de Gaulle et la base d'opération de DFS à l'aéroport de Paris le Bourget.

"Ce nouveau service premium permettra aux clients de JAL de voler en point à point de manière très rapide vers des centaines de destinations non desservies par un réseau de vols commerciaux en Europe et en Afrique", explique Jean Kayanakis, directeur général de DFS. "C'est un service sur mesure pour les voyageurs d'affaires et loisirs qui recherchent une flexibilité maximum, un temps de vol court, du confort et des connexions rapides, surtout s'il faut faire des voyages entre de multiples destinations".

Ce service s'appuiera sur une flotte de neuf Falcon, dont deux Falcon 7X récents triréacteurs à long rayon d'action, opérés par DFS avec un paiement au départ ("pay-as-you-go") et une structure tarifaire tout inclus fondée sur le type d'avion utilisé et la distance parcourue. A moyen terme, le service pourrait être étendu aux Etats-Unis et à d'autres marchés de JAL.

JBH