JAL et Aeroflot lancent un partenariat stratégique.

Les compagnies japonaise Japan Airlines (JAL) et russe Aeroflot viennent de conclure un protocole d'accord (MoU ou "Memorandum of Understanding") pour mettre en place une coopération stratégique. Dans un premier temps, JAL et Aeroflot vont lancer des des partages de code entre le Japon et la Russie et les vols intérieurs d'Aeroflot, et inversement pour Japan Airlines. Ces premiers codeshares seront mis en place après l'année fiscale 2018.

En plus de la coopération sur les partages de codes, JAL et Aeroflot poursuivront le développement du partenariat dans différentes directions, dont les programmes de fidélité, le rapprochement aéroportuaire, pour éventuellement préparer à l'avenir la mise en place d'une co-entreprise (joint-venture).

Japan Airlines exploite actuellement quatre vols hebdomadaires de Tokyo Narita, vers Moscou Domodedovo, en Boeing 787-8. De juillet à octobre, les fréquences ont été accrues à sept vols par semaine pour correspondre au pic de saison estival. Aeroflot exploite quant à elle des vols quotidiens à l'année entre Moscou Sheremetyevo et Narita, en Airbus A330-300.