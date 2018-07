J-108 pour BepiColombo

La sonde européano-japonaise, qui doit être lancée en octobre prochain vers la planète Mercure, est actuellement en Guyane pour d'ultimes tests et préparatifs.

Au Centre spatial guyanais, près de Kourou, la sonde BepiColombo de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale japonaise (Jaxa) connaît ses derniers essais et préparatifs. La sonde doit être lancée le 18 octobre prochain par une Ariane 5 ECA d'Arianespace, à l'occasion du vol VA 245, pour un voyage d’environ 7 ans à destination de la planète Mercure.

Début de mission opérationnelle en 2026.

A partir d’avril 2026 et durant au moins un an, BepiColombo étudiera la surface et la structure interne de Mercure, à l’aide du module planétaire européen MPO (Mercury Planetary Orbiter), mais aussi caractériser la magnétosphère et le champ magnétique de la planète, à l’aide du module orbital japonais MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter). Un troisième module, le module de transfert MTM (Mercury Transfer Module), fourni par l'ESA, prend en charge la propulsion des modules MPO et MMO jusqu'à la mise sur orbite autour de Mercure.

D'une masse de 4,1 tonnes au décollage, a été construite en Allemagne par Airbus Defence and Space (maître d'œuvre), en Italie par Thales Alenia Space et au Japon par NEC.

Activités en salle blanche.

Le 29 juin, lors d'une visite presse organisée par l'ESA (en compagnie de Ulrich Reininghaus, chef de projet BepiColombo à l’ESA), le remplissage en xénon du module MTM de la sonde était en cours. En parallèle était testé le déploiement d'un des deux panneaux solaires (15,5 m chacun), sur un immense portique simulant l'absence de pesanteur. Enfin, des techniciens s'affairaient sur le module MPO, dont les pleins en azote ont déjà été effectués, posant à la main son revêtement thermique.