Italie : L'Atlantic laisse place à l'ATR72A

La marine et l'armée de l'air italiennes ont célébré le 21 septembre 2017 le retrait du service de l'Atlantic et l'entrée en service officielle de l'ATR72A.

Une cérémonie a été organisée sur la base de Sigonella en Sicille pour marquer le passage de témoin entre les deux types d'avions de patrouille maritime.

Le Breguet Br 1150 Atlantic a connu une carrière de 45 années sous les couleurs italiennes, cumulant 260 000 heures de vol. Les équipages des appareils étaient mixtes, composés de personnel de la marine et de l'armée de l'air.

Leonardo a livré en décembre 2016 à l'armée de l'air italienne, les deux premiers P-72A sur les quatre commandés. L'ATR 72A est une version militarisée de l'avion commercial régional ATR72-600. L'appareil est équipé du système de mission ATOS, du radar Selex ES Seaspray 7300, de la tourelle électro optique Star Safire HD et la suite de guerre électronique Elettronica ELT800V2. L'ATR72MP (Baptisé ATR72A par les forces armées italiennes) n'est pas doté d'un détecteur d'anomalie magnétique et ne peut pas mettre en oeuvre des bouées acoustiques ou encore emporté des torpilles. Leonardo propose cependant une évolution de cet appareil baptisée ATR72ASW pouvant embarquer des bouées acoustiques et être équipé d'un système acoustique. Cette version peut aussi emporter deux torpilles sur des points d'emport externes.

L'ATR72A a une autonomie de 6 heures et demie pour un rayon d'action de 200 nautiques annonce Leonardo. L'endurance de l'Atlantic était de 18 heures.