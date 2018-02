Israël : Un apache abat un drone iranien

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'IAF a conduit plusieurs attaques en Syrie en représailles. Une douzaine d'objectifs auraient été visés et les appareils israéliens ont été pris pour cible par des systèmes de défense aérienne. Un F-16 israélien d'ailleurs a été abattu le 11 fevrier au cours de ces opérations annoncent plusieurs médias internationaux.

L'IAF n'a pas précisé le type d'armement employé par l'Apache pour abattre le drone. Officiellement les AH-64D Apache israéliens sont équipés d'un canon de M230 de 30 mm, de missiles Hellfire et de roquettes. Aucun missile air-air n'est annoncé dans cette panoplie.

Les sites internet de Tsahal et de l 'armée de l'Air israélienne (IAF) ont annoncé la destruction, le 10 février 2018, d'un drone iranien en provenance de Syrie qui, selon les autorités israéliennes, était en train de pénétrer l'espace aérien israélien. Le drone, qui semble être une aile volante (sur les vidéos diffusées par les autorités israéliennes) a été intercepté par un hélicoptère d'attaque Apache . L'appareil du 113e escadron a décollé sur alerte pour abattre le drone qui avait été détecté par les systèmes de défense aérienne israéliens.

