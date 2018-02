Israël : test réussi pour le missile Arrow 3

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Arrow 3 correspond à la dernière version du missile Arrow et a été développé afin d'intercepter des missiles balistiques longue portée.

Déclaré opérationnel et remis aux forces israéliennes en janvier 2017, le système Arrow 3 doit encore mener quelques essais. Il est notamment prévu que des tests soient effectués aux Etats-Unis durant l'année.

La réussite de ce test participe à « la construction des capacités opérationnelles de l'Etat d'Israël et son aptitude à se défendre contre les menaces actuelles et futures de la région », s'est félicité le ministère de la Défense israélien.

L'essai visait à démontrer la capacité d'interception du missile Arrow 3. Pour cela, une cible a été définie dans l'espace. Elle a tout d'abord été détectée par le système de radars et, une fois les données récupérées, l'Arrow 3 a été lancé afin de l'intercepter.

Le test a été conduit conjointement par l'administration israélienne, par l'agence américaine de défense anti-missile (MDA), par l'armée de l'air israélienne et par l'industriel Israel Aerospace Industries (IAI).

