Israël réceptionne son septième C-130J

L'Israeli Air Force (IAF) a pris livraison de son septième avion de transport C-130J, produit par Lockheed Martin.

Le 24 décembre dernier, l'Israeli Air Force (IAF) a annoncé avoir réceptionné son septième C-130J. Piloté depuis les Etats-Unis par une délégation israélienne, l'appareil s'est posé sur la base aérienne de Nevatim avant de rejoindre l'escadron 103. Ce septième avion de transport militaire vient compléter la flotte de C-130J israéliens, appareils dénommés localement « Shimson ». « Après quatre ans de service au sein de l'IAF, le « Shimshon » est devenu indispensable lors de nombreux évènements, aussi bien dans un cadre opérationnel qu'humanitaire », a déclaré l'IAF.

Le premier C-130J a rejoint Israel en 2014, suite à un contrat passé en 2010. Une commande de 322,7M$ avait alors été passée auprès de Lockheed Martin afin de doter l'IAF de quatre avions de transport militaire C-130J. Les livraisons des quatre premiers appareils se sont étalées entre 2014 et 2016, année où l'escadron 103, qui opère ces appareils, est déclaré opérationnel. La même année, Israël annonce avoir revu à la hausse sa commande. Sept C-130J ont finalement été commandés. Les derniers appareils seront donc livrés entre 2017 et 2018.

Capable de transporter 128 soldats, 92 parachutistes ou encore quatre véhicules Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), le C-130J peut opérer dans des environnements variés et se poser sur des pistes complexes. Il a notamment fait ses preuves au sein de l'IAF lors de catastrophes naturelles. Il a ainsi permis d'acheminer de l'aide humanitaire en 2015 au Népal, à la suite d'un important tremblement de terre.

Actuellement le C-130J est opéré dans 18 pays à travers le monde. Il est ainsi mis en œuvre en Australie, à Bahrain, au Canada, au Danemark, en France, en Inde, en Iraq, en Israël, en Italie, en Corée du Sud, au Koweït, en Norvège, à Oman, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Tunisie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Plus de 400 appareils ont été livrés et l'ensemble de la flotte cumule plus d'1,7M d'heures de vol.