Israël mène un raid en Syrie

L'armée israélienne possède des F-15, des F-16 et, depuis 2016, des F-35.

Le lendemain, le 25 juin, l'armée israélienne a annoncé avoir mené à nouveau des frappes, via son compte twitter. « En réponse à plusieurs projectiles syriens lancés vers Israël, les forces de défense israéliennes ont ciblé deux postes d'artillerie du régime syrien et un camion de munitions », peut-on y lire.

Le samedi 24 juin, l'armée de l'air israélienne a conduit un raid en Syrie. Ces frappes répondaient à des tirs provenant de Syrie et ayant touché le plateau du Golan.

