Israël : Les C-130 modernisés déclarés opérationnels

Les C-130 modernisés de l'armée de l'air israélienne ont été déclarés opérationnels.

L'IAF (Israeli Air Force) a annoncé que le C-130 "Karnaf" a été déclaré opérationnel. Ces appareils opèrent au sein du 131e escadron de la base aérienne de Nevatim.

Ce programme de modernisation avait pour but d'accroitre la durée de vie des appareils en intégrant une nouvelle électronique. L'IAF n'a cependant pas donné de détails sur la portée de la modernisation. En 2015, Elbit avait annoncé que la modernisation comprenait l'intégration d'un nouveau radar et d'une avionique « tout écran ». Des systèmes qui doivent améliorer les capacités de vol à faible altitude et de nuit de l'appareil. La voilure des C-130 devait aussi être remplacée.

Ce programme de modernisation, réalisé en collaboration avec Israel Aerospace Industries, devrait permettre aux C-130 israéliens de voler jusqu'en 2040. Israël opère une douzaine de C-130E/H. L'Etat hébreu a également commandé des C-130J.