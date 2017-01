Israël: le système Arrow 3 opérationnel

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Alors que le Arrow 2, opérationnel depuis 2000, est conçu pour intercepter des projectiles dans l'atmosphère, le missile Arrow 3 lui, évolue dans l'espace exo-atmosphérique. "Les ogives des missiles se détachent pour devenir des satellites «kamikazes» capable de poursuivre et frapper leurs cibles" indique le constructeur, pouvant même détruire des satellites selon le Président de l'agence spatiale israélienne.

Le système Arrow 3 a été financé avec le soutien des Etats-Unis et mis au point conjointement par la société Israeli Aerospace Industries (IAI) et Boeing.

