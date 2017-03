Israël : Des F-16 pour escorter les F-35

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Toujours selon l'armée de l'air israélienne, ce "couplage" des deux escadrons est le fruit d'un retour d'expérience de l'US Air Force. Cette combinaison rend les exercices plus réalistes ajoute un communiqué de l'IAF. Le fait que le F-16I soit biplace serait un autre avantage pour la gestion des vols. L'expérience des pilotes de F-16I est également apprécié dans le processus d'intégration du F-35I au sein de l'IAF. L'escadron "Negev" a par ailleurs été le premier a recevoir le F-16I en 2004 et peut donc aussi partager son expérience en terme de mise en service d'un nouvel appareil.

Depuis maintenant deux mois, les deux premiers F-35I "Adir" évoluent dans le ciel israélien. Ces deux appareils (AS-1/901 et AS-2/902) ont été assemblés aux Etats-Unis et ont traversé l'Atlantique début décembre 2016.

