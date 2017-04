Iran Aseman Airlines s'engage sur 30 Boeing 737 MAX

La compagnie aérienne iranienne Aseman Airlines vient de s'engager sur 30 Boeing 737 MAX par le biais d'un protocole d'accord signé avec le constructeur américain. Une commande à venir d'un montant de 3 Md$, prix catalogue. Le futur contrat comportera des droits d'achats pour Iran Aseman Airlines sur 30 Boeing 737 MAX supplémentaires.

En décembre 2016, Iran Air avait finalisé sa commande auprès de Boeing pour un total de 80 appareils se répartissant en 50 Boeing 737 et 30 Boeing 777. Avec des livraisons s'échelonnant sur dix ans. Ce qui signifie des 737 MAX et des 777-8 et/ou 777-9. Valeur de la commande : 16,6 Md$, prix catalogue.

Iran Air a également commandé 100 avions auprès d'Airbus. un mixte de moyens et long-courriers. Les premiers Airbus, un A321ceo et un A330ceo, ont d'ores et déjà été livrés à Iran Air.