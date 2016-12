Iran Air signe pour 100 Airbus

Iran Air passe commande auprès d'Airbus, ce jeudi 22 décembre, pour un total de 100 avions long-courriers et moyen-courriers. Avec de premières livraisons qui débuteront dès l'année prochaine. Le contrat porte sur 46 appareils de la famille Airbus A320 dans les versions A320ceo et A320neo. Soit un avion de plus que ce qui avait été annoncé en janvier 2016 lors de la visite officielle du Président de la République iranienne à Paris.

Le nombre d'Airbus A350XWB reste le même : 16 exemplaires mais dont les versions ne sont pas, cette fois, précisées. En janvier, les 16 devaient uniquement être des A350-1000. Fort possible que Iran Air ait finalement choisi un mixte A350-900 et A350-1000. Comme annoncé, les 12 A380 ont disparu. De même, le nombre final d'A330 est passé de 45 à 38 exemplaires.

Là encore, les versions ne sont pas précisées entre A330ceo et A330neo. Mais, il est évident que la compagnie iranienne prendra également un mixte. Son projet initial portait sur 18 A330neo et 27 A330ceo.