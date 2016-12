Iran Air renonce aux Airbus A380

Iran Air ne prendra pas les douze Airbus A380 dans le cadre d'une commande globale annoncée en janvier dernier pour un total de 118 appareils. "Bien que la valeur nominale du contrat pour 118 Airbus ait été annoncée à 25 Md$, les A380 ont été écartés de ce contrat", a déclaré le président de la compagnie aérienne, Farhad Parvaresh, à l'agence de presse iranienne Ima.

"Aussi la valeur de notre contrat avec Airbus ne sera pas supérieure à 10 Md$", a précisé le président de Iran Air. En septembre dernier, un responsable iranien avait indiqué que la future commande auprès d'Airbus avait été réduite de six exemplaires, la ramenant à 112 appareils.

La future commande, dévoilée lors de la visite officielle du président iranien à Paris, portait également sur 16 A350-1000, 18 A330neo et 27 A330ceo. S'ajoutaient 45 moyen-courriers se répartissant en 21 A320ceo et 24 A320neo. Le contrat avec Airbus devrait être signé dans quelques jours. On en saura donc plus sur la commande finale.

Iran Air a également réduit sa commande auprès de Boeing. La commande initiale portait sur 100 appareils. Elle a été ramenée à 80 appareils : 50 Boeing 737 MAX, 15 Boeing 777-300ER et 15 Boeing 777-9 pour un total de 16,6 Md$.