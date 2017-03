Iran Air réceptionne son premier Airbus A330

Iran Air vient de réceptionner son premier Airbus A330-200 des 45 A330ceo et A330neo commandés en 2016. La livraison s'est faite ce vendredi 10 mars. La compagnie aérienne a choisi un aménagement cabine en deux classes : 32 fauteuils en classe Affaires et 206 sièges en classe économique. Le 11 janvier dernier, Iran Air avait réceptionné son tout premier Airbus de la famille A320ceo. La commande porte sur 46 moyen-courriers dans un mixte A320ceo et A320neo.