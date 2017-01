Iran Air a réceptionné son premier Airbus d'une commande de 100 avions, le 11 janvier, à Toulouse. L'appareil, un A321ceo, est arrivé en provenance du site d'Airbus à Hambourg. La compagnie aérienne a concrétisé sa commande l'année dernière. Elle porte sur 46 moyen-courriers de la famille A320ceo et A320neo et 54 gros-porteurs. Ces derniers se répartissent en 16 A350XWB et 38 A330ceo et A330neo.