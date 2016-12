Irak : les Caesar ont tiré plus de 1000 obus

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Cette composante artillerie et son environnement fait partie du volet appui de la coalition engagée contre Daech au Levant (Opération Inherant Resolve) et son volet français l'opération Chammal.

Le cap des 1000 obus tirés a été franchi par la Task Force Wagram, déployée en Irak, et qui met en œuvre quatre canons automoteurs de 155 mm Caesar. Le détachement de l’armée de Terre compte environ 150 soldats, ils sont déployés sur la base de Qayyarah, située au sud de Mossoul, depuis le mois de septembre.

