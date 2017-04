Intégration WiFi : solution AFI KLM dispo sur Boeing 747 et Airbus A320/A330

AFI KLM E&M vient de recevoir l'agrément Part 21 et Part 145 pour l'installation de solutions WiFi à bord des Boeing 747, Airbus A320 et A330. Un service de modification cabine permettant aux compagnies aériennes de déployer une offre multimédias de bord à moindre coût et fiable "sans avoir à investir dans des matériels et équipements vidéo coûteux et longs à installer", souligne AFI KLM E&M.

L'offre va "de la conception et l'ingénierie jusqu'à la production et la maintenance", AFI KLM E&M jouant "le rôle d'intégrateur unique de la solution" qui est mise en place lors de visites d'entretien programmées "dans ses installations ou celles de ses clients". Les systèmes multimédias de bord ou IFE deviennent en effet de plus en plus "nomades" (cf. Air&Cosmos n° 2541 du 31 mars).