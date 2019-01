Intégration du missile Brimstone de MBDA sur le drone Protector

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le Brimestone est déjà employé par la Royal Air Force sur Typhoon et Tornado. En 2018 un contrat de 400M£ a été confié à MBDA pour la production de nouveaux missiles et pour prolonger la durée de vie du Brimstone au delà de 2030.

Le missile Brimstone de MBDA a déjà été intégré sur Reaper et des tirs d'essais ont été réalisés aux Etats-Unis. Le Protector pourra emporter trois missiles Brimestone par point d'emport. Le Protector sera équipé de 6 points d'emport.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technicien(s) aéronautique(s) de maintenance, option cellule et moteur

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.