Inspection des roues du robot martien Curiosity

Pour mémoire, chaque roue de Curiosity mesure 50 cm de diamètre et 40 cm. La « peau » d'une roue n’excède pas 0,75 mm et chaque « crampon » dépasse de 7,5 mm.

L’image présentée ici a été prise à 5h23 et 41 secondes UTC par la caméra Mascam gauche, l’une des deux caméras montées au sommet du bras de l’engin.

Le 15 mai (sol 2407), le robot a reçu la consigne d’avancer d’environ 3 mètres, afin de procéder à une nouvelle inspection de ses six roues motrices en aluminium, maltraitées par le sol martien depuis… août 2012.

L’astromobile Curiosity , qui explore depuis fin février le site Glen Torridon de Mars, riche en argiles sèches, était volontairement immobilisé depuis plusieurs semaines, occupé par des opérations de forage et d’analyse sur la cible nommée Kilmarie.

