Inmarsat 5 F5 confié à Ariane 5

Inmarsat a choisi le lanceur lourd d’Arianespace pour déployer son cinquième satellite Global Xpress, au second semestre 2019.

Inmarsat 5 F5 (I-5 F5), le cinquième satellite de télécommunications du réseau Global Xpress de l'opérateur britannique Inmarsat, sera donc fabriqué en Europe et lancé depuis la Guyane. Le contrat de construction avait été passé en juin dernier à Thales Alenia Space ; celui de la mise sur orbite vient d’être décroché par Arianespace. La mission sera assurée par une Ariane 5 ECA au cours du second semestre 2019.

Couvrant le Moyen-Orient, l’Europe et le sous-continent indien, I-5 F5 renforcera le réseau mondial Global Xpress à très haut débit (V-HTS), déployé depuis juin 2014 et fonctionnant en bande Ka. Les quatre premiers satellites avaient été construits par Boeing et lancés sur Proton puis Falcon 9.

Dixième lancement pour Inmarsat depuis 1981.

« Avec ce nouveau contrat de lancement, nous sommes très fiers de poursuivre le partenariat que nous avons développé avec Inmarsat depuis 1981, a déclaré Stéphane Israël, président exécutif d’Arianespace. C’est un honneur d’avoir été choisi pour la dixième fois par Inmarsat pour le lancement de ce satellite GX-5 à très haut débit, seulement quatre mois après avoir lancé avec succès le condosat Hellas Sat 3-Inmarsat S EAN avec Ariane 5. Cette confiance renouvelée démontre la reconnaissance de la performance et de la fiabilité exceptionnelles de notre lanceur lourd Ariane 5, ainsi que sa capacité à répondre dès aujourd’hui aux nouvelles demandes de connectivité à haut débit et en vol, avant même l’arrivée de notre futur lanceur lourd Ariane 6. »