Indra capitalise sur la technologie drone pour la maintenance aéronautique

Indra a annoncé le 29 novembre le lancement de deux projets de recherche et développement s'inscrivant dans le cadre de l'initiative « Civil UAV ». Ce programme est porté par la Galice afin de faire de la région espagnole un territoire leader dans l'intégration des technologies drones.

L'entreprise espagnole Indra lance deux projets de R&D basés sur la technologie drone. L'un vise à mener des missions d'inspection et l'autre à faciliter la création d'environnements réalistes pour les simulateurs de vol.

