IndiGo réceptionne son premier ATR 72-600

La compagnie aérienne indienne, également cliente des familles Airbus A320, vient de prendre livraison de son premier ATR 72-600. Vont suivre 49 autres exemplaires.

Le premier des 50 ATR 72-600 d'IndiGo vient d'être réceptionné par la compagnie aérienne indienne, ce vendredi 17 novembre. Au début de cette année, ATR et IndiGo avaient signé un accord portant sur l'achat des 50 exemplaires. Cette première livraison "coïncide avec le lancement du plan de connectivité régionale élaboré par le gouvernement indien", souligne-t-on du côté d'ATR. Et de rappeler que ce plan "devrait permettre la création de 100 nouveaux aéroports en Inde d'ici deux à trois ans" dans le but d'améliorer les liaisons aériennes avec les petites villes et les zones enclavées. Un objectif stratégique dans le cadre duquel s'intègrent parfaitement les turbopropulseurs en version passagers mais aussi fret. L'Inde est aussi une des cibles de l'ATR 72-600 Fret que vient de lancer le constructeur franco-italien.