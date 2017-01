Inde : Vers la commande de 36 Rafale supplémentaires ?

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

C'est la très sérieuse revue Aviation International News ( AIN, lire ici ) qui l'annonce : L'Inde réfléchirait sérieusement à acquérir un second lot de 36 Rafale de Dassault ! Citant une source du Ministère de la défense indien, le média américain affirme que le contrat pourrait être signé en 2019 pour des livraisons à partir de 2022, soit l'année de la dernière livraison des 36 premiers Rafale commandés en 2016. Ces deux commandes permettraient d’équiper cinq escadrons de chasse indiens, de quoi maintenir à bonne distance la Chine et le Pakistan.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.