Inde : Saab veut s'associer avec Adani

Afin de renforcer son offre pour le Gripen E en Inde, Saab a annoncé des négociations avec l'industriel local Adani.

Depuis plusieurs mois, le groupe suédois Saab pousse pour placer son chasseur Gripen E en Inde. L'armée de l'Air indienne est en effet à la recherche d'un avion de combat monomoteur.

Mais pour avoir une chance de remporter ce marché, il faut se conformer à la politique du "Make in India" (Littéralement "Fabriquer en Inde"). C'est à dire que l'appareil sélectionné par l'Inde devra être fabriqué localement avec une forte implication de l'industrie indienne. Saab a donc annoncé, le 1er septembre 2017, avoir entamé des négociations avec le consortium Adani Group, afin de discuter des possibilités de localiser en Inde les capacités de conception et de production attendues par New Delhi.

Selon le communiqué de Saab, les deux parties vont explorer les voies de coopération possibles afin de développer conjointement l'industrie aéronautique et aérospatiale indienne. Le partenariat envisagé pourrait donc aller au delà de la production du Gripen E, même si celle-ci constituerait la première étape de la collaboration entre les deux entreprises.