Incertitudes au sujet de la vente de la compagnie Corsair

Alors que TUI, est en négociations exclusives pour la vente de Corsair avec le groupe Intro Aviation allié au fonds d'investissement Crestline, le bureau SNPL de la compagnie s'étonne que la présentation du projet de rachat avec un plan de développem

Le 30 novembre dernier, le quotidien économique la Tribune a fait état, dans le cadre des discussions entre le groupe TUI et le consortium formé du groupe Intro Aviation et du fonds Crestline, d'un plan de développement de flotte ambitieux, si les négociations sur la vente de la compagnie Corsair aboutissait enfin. Selon la Tribune, le groupe Intro Aviation aurait donné des garanties à TUI sur le maintien des salaires et des accords collectifs et prévoierait même de "quasiment doubler le nombre d'appareils en se concentrant sur un seul type d'avion, l'A330neo". La compagnie exploite actuellement une flotte de sept avions (trois Boeing 747-400, deux Airbus A330-300 et deux Airbus A330-200).

Suite à cet article, le bureau SNPL Corsair a publié un droit de réponse. Le syndicat de pilotes s'est ainsi étonné de "la sortie d'informations concernant la vente de la compagnie alors que le Comité d'entreprise est en pleine information-consultation sur le sujet et est soumis à une clause de confidentialité". Sans directement remettre en cause la véracité des informations fournies par la Tribune, le syndicat précise : "Il est évident que le SNPL Corsair n'aurait aucune raison de s'opposer au projet de rachat de la compagnie par Intro/Crestline si ce projet était conforme à ce qui a été écrit dans l'article de la Tribune". Mais le syndicat ajoute que "à ce jour, notre avis est négatif". "En effet, les hypothèses budgétaires qui nous ont été présentées sont pour le moins optimistes voire irréalistes. La flotte citée dans l'article n'est pas conforme à ce qui nous a été présenté. L'investissement est très limité voir inexistant.".

Si rien ne change et que l'avis des syndicats est toujours négatif à l'issue du processus d'information-consultation lancé le 9 octobre, la vente de Corsair pourrait à nouveau être remise en cause. Cet avis, bien que consultatif, avait déjà fait capoté le projet de rachat de Corsair par Air Caraïbes.