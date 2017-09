Inauguration du Centre des Métiers de l'Aviation à Abidjan

Opérationnel depuis avril dernier, le Centre des Métiers de l'Aviation d'Abdijan a été officiellement inauguré en présence des différents partenaires dont Egis Aviation et CAMAS.

Créé à l'initiative d'Egis et de CAMAS, le Centre des Métiers de l'Aviation (CMA) d'Abidjan en Côte d'Ivoire a été officiellement inauguré ce 22 septembre. Le CMA fonctionne en fait depuis le mois d'avril dernier et "plus de 40 jours de formation ont déjà été dispensés en Côte d'Ivoire et dans la sous-région", indique Olivier Baric, directeur du CMA. "Le choix d'Abidjan s'est naturellement imposé lorsque que nous avons décidé d'engager cette diversification de nos activités dans l'aviation", ajoute de son côté Cédric Barbier, directeur Aviation du groupe Egis. "Le CMA est le 25ème centre de formation professionnelle que nous lançons dans le monde dans le domaine du transport aérien", précise Christel Barel, directrice général de CAMAS International. "Notre modèle fonctionne depuis 2001 sur le principe de la mutualisation des moyens et des supports que nous fournissons". Plus que jamais Abidjan et la Côte d'Ivoire s'affirment comme l'un des hubs majeurs du transport aérien en Afrique.