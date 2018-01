Impressionnante sortie de piste pour un avion de Pegasus

Plus de peur que de mal pour les passagers d'un Boeing 737-800 de Pegasus Airlines qui est sorti de piste à l'aéroport de Trabzon.

Aucune victime n'est à déplorer parmi les passagers et membres d'équipage d'un Boeing 737-800 de la compagnie aérienne turque Pegasus Airlines après une sortie de piste sur l'aéroport de Trabzon. L'image montre que l'accident aurait pu être bien plus dramatique, l'avion finissant dans les flots avec toutes les complications d'une évacuation dans de telles conditions. L'enquête est lancée et permettra de déterminer les circonstances de cet accident qui est le premier pour Pegasus Airlines.