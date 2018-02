Impression 3D : Stelia dévoile un démonstrateur

Plus que jamais en pointe sur l'usine du futur, Stelia Aerospace vient de dévoiler un démonstrateur de panneaux de fuselage métalliques avec raidisseurs directement construits sur le revêtement grâce à l'impression 3D.

Comment "se libérer" des contraintes complexes inhérentes au processus de production de certaines aéro-structures tout en étant plus efficace et plus économe. La solution passe par l'impression 3D ou fabrication additive. Pas surprenant donc que Stelia Aerospace soit en pointe sur la problématique comme le montre ce démonstrateur de panneaux de fuselage métalliques auto-raidis réalisés en impression 3D que l'entreprise vient de dévoiler. Stelia Aerospace a travaillé en partenariat avec Constellium, Centrale Nantes et CT Ingénierie dans le cadre du projet collaboratif de R&T DEFACTO pour DEveloppement de la Fabrication Additive pour Composant TOpologique. Un projet "d'une durée de 2 ans et demi, financé à 50 % par la DGAC et à 50 % par l'ensemble des partenaires".

D'une dimension de 1 m2, le démonstrateur a été réalisé sur un moyen robotisé, par dépôt de fil aluminium fusionné par arc électrique. "Il présente un nouveau design disruptif de raidisseurs de panneaux, issu des études d'optimisation topologique de fuselage réalisées par Stelia Aerospace et CT Ingénierie depuis plusieurs années". Et avec le démonstrateur, les partenaires du projet veulent souligner que cette nouvelle technologie "devrait permettre à terme la disparition des raidisseurs rapportés, qui sont actuellement fixés aux panneaux de fuselage par fixation et parfois soudure".