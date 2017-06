Il y a 40 ans disparaissait Wernher von Braun

L’ingénieur allemand Wernher von Braun est l’un des plus grands personnages controversés du XXe siècle. Il a permis à l’homme de marcher sur la Lune, mais reste entaché par sa compromission avec le nazisme.

Le 16 juin 1977, décédait à Alexandria (Virginie, Etats-Unis), un homme hors du commun, celui-là même qui, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, a contribué à envoyer les Américains sur la Lune grâce à son super-lanceur Saturn 5 : Wernher von Braun. Outre l’exploit des missions Apollo, plusieurs temps forts –parfois contestables– ont marqué la vie de ce génial et sulfureux ingénieur allemand, né le 23 mars 1912 à Wirsitz, en Posnanie (aujourd’hui Wyrzysk, en Pologne).

En voici une sélection :

1932 : après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur, Wernher von Braun fait voler une fusée à plus d’un kilomètre d’altitude au sein du club de fusée berlinois VfR (Verein für Rauhshiffahrt d’Hermann Oberth).

1937 : il devient directeur du centre d’essai d’engins spéciaux de Peenemünde ; le 12 novembre, il intègre le parti nazi ; en juin 1943, il obtient le grade de SS Sturmbannführer.

1942 : le 3 octobre, une fusée A4 construite sous sa direction dépasse les 90 km d’altitude, atteignant pour la première fois les frontières de l’espace.

1944 : le 8 septembre, une première A4 est tirée en tant qu’arme de représailles (V2) sur Charentonneau, près de Maisons-Alfort (94), tuant et blessant plusieurs personnes.

1945 : le 2 mai, il se rend aux Américains (pour échapper aux Russes), qui le transfèrent le 20 septembre aux Etats-Unis.

1946 : le 16 avril, un premier V2 est tiré depuis le sol américain, désormais pour étudier la haute atmosphère.

1952 : von Braun et son équipe mettent au point le missile Redstone, qui sert en 1961 à lancer les premiers astronautes américains.

1955 : le 15 avril, von Braun obtient la nationalité américaine.

1956 : le 20 septembre, la fusée Jupiter (dérivée du Redstone) atteint 1 000 km d’altitude ; ce jour-là, la fusée aurait pu procéder à la première satellisation de l’histoire (mais son dernier étage était inerte).

1958 : le 31 janvier, une fusée Jupiter-C place sur orbite le premier satellite américain (Explorer-1).

1958-1970 : von Braun devient directeur du Centre de vol spatial Marshall.

1967 : le 9 novembre, l’équipe de von Braun réussit le tir de la première fusée lunaire Saturn 5.

1975 : von Braun reçoit la National Medal of Science « pour son travail permettant de faire la fusée à carburant liquide un engin de lancement pratique, et pour ses contributions à toute une série d’engins spatiaux culminant avec la famille de fusées Saturn, qui a rendu le programme Apollo possible ».

L’âge sombre des fusées.

Dès son plus jeune âge, Wernher von Braun rêve d’aller dans l’espace. Au début des années trente, il s’investit dans les études de fusée. Bien que les militaires décident de mettre la main sur les recherches astronautiques, von Braun n’est nullement gêné. De même, la guerre ne le perturbe aucunement. En octobre 1942, il expérimente avec succès la première fusée opérationnelle de l’histoire, la A4, qui devient une arme de représailles –heureusement peu efficace–, sous le nom de V2. Le 2 septembre 1960, au cours d’une interview donnée pour l’émission « Cinq colonnes à la Une », von Braun déclarera que « ces fusées étaient le sommet technique de la fusée militaire (…), et je confesse que je ne ressentait que fort peu de scrupule à donner un maximum de développement et de puissance, bien que l’on dû s’en servir contre des villes ouvertes, car leur effet était le même que celui des bombardements alliés contre les villes allemandes (…). J’estimais à l’époque qu’en tant qu’Allemand, mon devoir était d’aider l’Allemagne à gagner la guerre et cela n’avait rien à voir pour le fait que j’étais pour ou contre le gouvernement des Nazis ».

Un génie incontestable.

Si von Braun a assumé cette période sombre de l’histoire des fusées, en revanche il a toujours éludé ou minimisé la question plus sensible de la fabrication des V2 par les prisonniers des camps de concentration de Dora et de Buchenwald, au prix de milliers de morts. L’historienne Linda Hundt a définitivement fait la preuve (dans L’affaire Paperclip : la récupération des scientifiques nazis par les Américains, 1995) que von Braun était non seulement au courant des crimes nazis commis à Dora, mais que celui-ci vouait également à Hitler de l’admiration. Lors de son recrutement par les Américains, les autorités étaient au courant de ce passé sulfureux. C’est pourquoi les responsables politiques ont souhaité que la première satellisation américaine soit effectuée par des spécialistes américains. Seulement, le 6 décembre 1957, le premier lancement (Vanguard TV3) échoue en direct, tandis que les Soviétiques les ont devancés à deux reprises, en octobre et novembre, avec Spoutnik 1 et 2. Von Braun est sollicité pour effacer l’humiliation : le 31 janvier, sa fusée Juno (Jupiter) place sur orbite le premier satellite américain… La suite est connue : l’Amérique s’engage dans le pari lunaire, et celle-ci n’a pu se passer du génie incontestable de von Braun (et de ses spécialistes, également issus de Peenemünde) pour construire la fusée adéquate pour atteindre la Lune : Saturn 5.

Quelle personnalité ?

Tantôt adulé, tantôt honni, von Braun a ainsi suscité de nombreux ouvrages allant du plus élogieux avec Bernd Ruland (Wernher von Braun, Tallandier, 1970), au plus réprobateur avec André Rogerie (Un criminel héros de l’espace, tiré à part, 1995). Finalement, von Braun a-t-il été un rêveur naïf ou un criminel de guerre ? La réponse ne peut être entière et certaine. L’homme incarne ce qu’il y a de plus complexe et de plus paradoxal chez un être humain. Si plusieurs déportés à Dora se souviennent de l’avoir vu, l’un deux, Charles Sadron, a affirmé (dans De l’université aux camps de concentration, 1947) que celui-ci regrettait de voir une telle situation de souffrance, lui proposant même de le rejoindre dans son laboratoire… Von Braun est manifestement un personnage ambivalent. Dans Le théâtre des opérations. Journal métaphysique et polémique (1999), le très sulfureux romancier Maurice Dantec perçoit von Braun comme un « cas de dédoublement spectral dans un double technicien et purement opératif [qui l’] a conduit (…) à utiliser les esclaves du régime nazi pour un but qui lui semblait hautement supérieur ». Autrement dit, l’ingénieur allemand se serait retranché sur l’argument de la « banalité du mal », consistant à admettre que certes il y a eu des victimes, mais que d’une part le contexte ne permettait pas de faire autrement et que, d’autre part, la force de travail concentrationnaire était un instrument au service d’une réalité supérieure : la conquête de l’espace par l’homme…

Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence.

Références

Un ouvrage : Stefan Brauburger, Von Braun. Entre nazisme et rêves de fusées, Jourdan, 2010.

Un documentaire et une interview de von Braun dans Cinq colonnes à la Une, 2 septembre 1960, consultable sur le site de l’INA.