ICBC Financial Leasing passe une commande de 80 Leap 1-B

ICBC Financial Leasing Co., Ltd, une filiale de l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) et CFM International ont signé un contrat de vente de 80 Leap-1B destinés motoriser 40 Boeing 737 Max, lors de la visite de Donald Trump en Chine auprès de son homologue Xi Jinping.

Le montant de la commande est évalué à une somme avoisonnant les 1,1 milliards de dollars. ICBC Leasing devrait voir les livraisons de ses moteurs débuter en 2018.

ICBC Leasing est devenu un client CFM en septembre 2011, lorsque la société plaça une commande de CFM56-5B destinés à motoriser 22 Airbus A320. Depuis, ICBC Leasing a passé plusieurs commandes, dont 30 CFM56-5B supplémentaires en 2014 et plus récemment lors du Salon du Bourget 2017, une nouvelle commande de 80 Leap-1A d'un montant d'1 millard de dollars, destinée à motoriser des A320neo.