IATA : le transport aérien toujours très sûr

IATA se réjouit de voir que son taux d'accidents (nombre d'accidents pour un million de vols opérés) a baissé à 0,46 pour les compagnies membres de IATA (de janvier à juin 2017) contre 1,60 sur la même période de 2016. Ce taux est de 1,20 pour l'ensemble de l'industrie aérienne (contre 1,72 en 2016) et 2,03 pour les compagnies non IATA (contre 1,85 en 2016).

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2017, selon les chiffres rendus publics par IATA le 5 décembre, l'industrie du transport aérien a du faire face à 23 accidents, dont trois fatals, avec 8 victimes. Néanmoins, l'accident du B747-400 de la compagnie turque myCargoAirlines, le 16 janvier 2017, a aussi entraîné la mort de 35 personnes au sol quand l'avion a tenté d'atterrir sur l'aéroport de Bichkek, au Kirghizistan.

