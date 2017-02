IATA demande des "clarifications" suite au décret Trump anti-immigration

Alors que la levée de boucliers se généralise aux Etats-Unis contre le décret présidentiel anti-immigration interdisant aux ressortissants de sept pays (Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen) d'entrer sur le territoire américain, l'Association Internationale de Transport Aérien (IATA) a demandé des "clarifications" au plus tôt à l'administration américaine sur la situation actuelle. "Le décret a été émis sans coordination ni mise en garde, et cause de la confusion chez les compagnies et les voyageurs. Il créé aussi un fardeau supplémentaire pour les compagnies qui doivent se plier à des réglementations imprécises, supporter des coûts de mise en oeuvre et faire face à des amendes s'ils ne s'y plient pas", a déclaré IATA dans un communiqué.