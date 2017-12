IATA : 4,3 milliards de passagers aériens attendus en 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

"L'industrie mondiale du transport aérien traverse une bonne conjoncture. La performance sur la sécurité est solide. Nous avons une stratégie claire qui produit ses premiers résultats sur le plan environnemental. Il n'y a jamais eu autant de passagers aériens dans le monde. La demande pour le cargo est à son plus fort niveau depuis dix ans. L'emploi se développe. Beaucoup de nouvelles routes sont ouvertes. Les compagnies aériennes atteignent des niveaux substantiels de profitabilité", se réjouit Alexandre de Juniac, directeur général de IATA. "Le secteur reste, néanmoins, confronté à des défis, notamment concernant les coûts du pétrole qui remontent, les dépenses d'infrastructure et liées à l'emploi", rappelle-t-il.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Ingénieur(e) Développement Structure Aéronautique et Spatial (H/F)

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.